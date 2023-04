Homem é preso em bar de Bonito com droga escondida na cintura e no boné

Homem foi preso / Divulgação

Um homem de 30 anos foi preso com drogas na cintura e no boné em um bar de Bonito, no último sábado, dia 8 de abril.

Conforme o Bonito Mais, o indivíduo foi localizado em um bar na região do Mangal. Ele estava com onze trouxinhas de cocaína escondidas pelo corpo, que totalizaram 3 gramas.

O suspeito foi identificado durante patrulhamento nos bares do município que possuem maior incidência de ocorrências e situações de conflitos. Em revista pessoal, foi encontrado na cintura do homem um pequeno frasco de plástico com dez trouxinhas de cocaína e outro em sua cabeça, embaixo do boné.

Na carteira do suspeito foi localizado R$ 100 em duas notas de R$ 50,00 e segundo equipe de serviço, o bar é local recorrente de tráfico de drogas, no qual as “trouxinhas” de cocaína são geralmente negociadas ao preço de R$ 50,00.

O suspeito foi algemado e colocado no compartimento de presos do camburão e entregue da Delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde foi autuado por tráfico de drogas.