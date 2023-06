Homem é preso pela Polícia Militar em Bonito

Na tarde de ontem, 14, policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, receberam chamado de uma vítima de 34 anos, devido seu ex-marido entrar em casa sem o seu consentimento, com medo do que pudesse acontecer com ela e com seus três filhos saiu rapidamente de sua casa.

No local, Vila Machado, populares informaram a equipe policial de que havia um indivíduo com uma faca na mão e tentando incendiar uma motocicleta e que já havia saído em rumo ignorado. Todavia, os militares localizaram-no escondido em uma mata, e se tratava do autor que havia invadido a casa momento antes, ele não obedecia nenhuma ordem e tentou ira para cima dos militares.

Posteriormente, uma segunda vítima de 30 anos, disse que o mesmo autor, havia antes brigado com seu irmão, momento em que lhe ameaçou, com o auxilio de uma faca danificou a motocicleta que se encontrava à frente da casa, cortando o pneu e mangueira de combustível e em seguida ateou fogo, as chamas foi contido pelos seus vizinhos.

Por fim, após todos esses episódios o autor foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.