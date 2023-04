Homem pula muro, quebra janela e tenta invadir casa de ex-mulher em Bonito

Homem invadiu a casa da ex / Divulgação

Um homem de 38 anos pulou o muro, quebrou janela e tentou invadir a casa da ex-mulher arrombando a porta em Bonito. O crime ocorreu na noite de domingo, dia 9.

Segundo o boletim de ocorrência, era por volta das 22h quando suspeito invadiu o terreno da casa da ex-mulher, quebrou o retrovisor de sua moto e uma janela do imóvel na tentativa de invadir.

A vítima informou que estava em sua casa com uma amiga, o homem chegou e ficou chamando por ela do lado de fora da casa. Ainda segundo o Bonito Mais, como ela não quis conversar, ele pulou o muro e causou danos na moto e imóvel da vítima.

As duas mulheres ficaram trancadas dentro da casa e acionaram a polícia. Os militares chegaram e encontraram o suspeito ainda dentro do quintal. A vítima narrou que não sofreu nenhuma violência ou ameça do ex-companheiro, porém estava com medo de que ele conseguisse arrombar a porta e agredi-la.

O suspeito foi levado para a Delegacia e indiciado por violação de domicílio e danos.