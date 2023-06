Homem quebra medida protetiva e vai parar na Delegacia em Bonito

Agressor foi preso / Divulgação

Homem de 36 anos quebrou medida protetiva e foi preso no sábado, dia 3 pela Polícia Militar de Bonito. O fato ocorreu no Bairro Marambaia.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 32 anos denunciou o fato. Ela destacou que o ex-companheiro havia ido até sua casa e lhe agredido.

No local, os policiais flagraram o suspeito a menos de 100 metros da vítima, de forma que descumpria com as medidas a ele impostas pela justiça.

Ele tentou empreender fuga, na tentativa de pular o muro, mas a equipe policial conseguiu contê-lo.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Bonito.

Para ocorrências, denúncias e informações, ligue 190 ou 3255-3361 e fale com a Polícia Militar de Bonito.