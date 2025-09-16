Hospital de Bonito passa a oferecer vasectomia pelo SUS

Assessoria de Comunicação

A vasectomia é realizada sob anestesia local e tem duração média de 15 a 20 minutos. O procedimento bloqueia os canais deferentes, impedindo a presença de espermatozoides no sêmen, sem interferir na produção de hormônios ou na capacidade de ereção.

O Hospital Darci João Bigaton, em Bonito, foi oficialmente habilitado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) para realizar cirurgias de vasectomia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida garante à população masculina acesso a um método contraceptivo seguro, eficaz e definitivo, sem custos.

Após a cirurgia, o paciente pode retomar as atividades diárias rapidamente, mas é necessário acompanhamento médico. A esterilidade só é confirmada por meio de espermograma, geralmente entre 60 e 90 dias após o procedimento.

A habilitação do hospital representa um avanço para a saúde pública local, ampliando as opções de planejamento familiar e fortalecendo políticas voltadas ao bem-estar da população masculina.

