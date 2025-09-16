Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 18:40

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Hospital de Bonito passa a oferecer vasectomia pelo SUS

Procedimento gratuito fortalece a saúde reprodutiva masculina na região

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 15:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

O Hospital Darci João Bigaton, em Bonito, foi oficialmente habilitado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) para realizar cirurgias de vasectomia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida garante à população masculina acesso a um método contraceptivo seguro, eficaz e definitivo, sem custos.

A vasectomia é realizada sob anestesia local e tem duração média de 15 a 20 minutos. O procedimento bloqueia os canais deferentes, impedindo a presença de espermatozoides no sêmen, sem interferir na produção de hormônios ou na capacidade de ereção.

Leia Também

• Carreta do Hospital de Amor realiza mamografias gratuitas em Anastácio

• Governo publica edital da PPP do Hospital Regional de MS

• Terenos apresenta projeto do novo hospital

Após a cirurgia, o paciente pode retomar as atividades diárias rapidamente, mas é necessário acompanhamento médico. A esterilidade só é confirmada por meio de espermograma, geralmente entre 60 e 90 dias após o procedimento.

A habilitação do hospital representa um avanço para a saúde pública local, ampliando as opções de planejamento familiar e fortalecendo políticas voltadas ao bem-estar da população masculina.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Alerta

Temporal provoca queda de árvores em Bonito

Eventos

Bonito recebe edição do Conexão CNM

Eventos

Bonito recebe a 9ª edição da FLIB em setembro

FLIB convida leitores de Campo Grande a participarem da Árvore do Saber 2025

Bonito lança oficialmente a FLIB 2025 nesta segunda-feira

Escritores de MS comemoram realização da Flib

Bonito

Audiência pública sobre Plano Diretor de Bonito será nos dias 16 e 17

Publicidade

Eventos

Bonito promove ação sustentável com doação de alimentos

ÚLTIMAS

Trânsito

Criança fica gravemente ferida ao pular de ônibus escolar no distrito de Taunay

Vítima foi socorrida pelo SAMU com traumatismo na cabeça e crise convulsiva

Geral

Prefeitura garante progressão de carreira de 873 servidores

Decreto retoma promoções na carreira após cinco anos de paralisação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo