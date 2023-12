Ideal para famílias, balneários são o atrativo mais frequentado em Bonito

Assessoria/ Divulgação

Oferecendo muito espaço verde, múltiplas atividades de lazer e excelentes estruturas para propiciar para todas as idades um dia prazeroso em águas cristalinas, os balneários são um dos atrativos favoritos do público que visita. Espaços ideais para a família ou grupo de amigos, localizam-se próximos ao centro da cidade e operam no sistema day-use.

Disputando a preferência dos turistas com a prática da flutuação, os nove balneários da Capital do Ecoturismo receberam 255 mil visitações de janeiro a novembro deste ano. O maior fluxo foi no primeiro mês do ano: 63 mil visitações. São opções para curtir as férias com as crianças e idosos, com toda segurança, acessibilidade e acompanhamento de guias e salva-vidas.

Margeando os principais rios da região da Serra da Bodoquena, os atrativos conectam o visitante à natureza exuberante e preservada, com suas matas, variedade de pássaros e animais e ainda um espetáculo à parte: os cardumes de peixes (piraputangas e dourados). Além da infraestrutura: restaurante com comidas típicas, quadra de esportes, salão de jogos, parque infantil, bangalôs, redário...

Cinco balneários são associados do Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB), associação de fomento e promoção do turismo local mantida pela iniciativa privada: do Sol, Refúgio da Barra, Praia da Figueira, Estrela do Formoso e o Municipal. O acesso limitado é por meio da compra do voucher nas agências de turismo, com preços promocionais em algumas épocas do ano para os turistas do Estado.

Balneário Municipal

Distante apenas 7 km da cidade, o Balneário Municipal conta com diferentes áreas para banho em uma extensão de 200 metros do curso do Formoso, com águas mais profundas e raras. Dispõe de restaurante, estacionamento, lanchonetes, quadra de esportes e quiosques com churrasqueiras, além de trilha pela mata, onde a presença de macacos e aves chama a atenção dos turistas.

Refúgio da Barra

Se procura um contato imersivo com a natureza, um pouco de tranquilidade, paz e está disposto a recarregar suas energias, você não pode perder o Balneário Refúgio da Barra. O passeio conta com dois decks, o principal próximo ao restaurante, com uma piscina infantil, todo espaço foi pensado na acessibilidade, tornando o local muito agradável para toda a família.

O balneário está localizado a 17 km da cidade e o acesso é restrito a 80 pessoas. O turista pode praticar flutuação livre entre os decks e admirar os peixes e as plantas subaquáticas e não termina aí: tem o passeio de stand up, uma experiência única ao “deslizar” por 600 metros sobre as águas e se banhar no trecho mais cristalino do Rio Formoso.

Balneário do Sol

Distante 12 km do centro de Bonito, oferece a possibilidade de nadar nas piscinas ou no próprio rio, entre as piraputangas, curimbas e dourados, com lindas cachoeiras fazendo parte do cenário, proporcionando uma experiência única a cada mergulho. E vai se encantar com a flora variada e cheia de vida, além de uma fauna exuberante e rica em diversidade.

Para quem gosta de viver em liberdade e manter o contato com a natureza não pode deixar de conhecer o balneário, um dos locais mais instagramável para registrar os bons momentos em meio à natureza. Operando desde 2000, o balneário conta com restaurante, salão de jogos, churrasqueiras cobertas, parque infantil, piscinas de água corrente, tirolesa e quadras de esportes.

Praia da Figueira

Passeio recomendado para todas as idades, o complexo turístico conta com uma Lagoa de 60.000 m2 com areia branca e também oferece diversas atividades, como passeio de barco, flutuação, toboágua, a maior tirolesa de Bonito, locação de equipamentos (caiaque, pedalinho, stand up, quadriciclo), além de disponibilizar quadras de esportes, bar molhado, redário e quiosques.

Um dos principais atrativos é o parque aquático: a descida radical é de arrepiar, partindo a 11 metros de altura em um trajeto de 112 metros no toboágua! E para os que querem uma descida com friozinho na barriga, o escorrega de 6 metros de altura vai agitar a adrenalina. As águas que formam a lagoa e cruzam o empreendimento são calmas, cristalinas e com temperatura agradável o ano todo. Distância de Bonito: 16 km.

Estrela do Formoso

No coração de Bonito existe um mundo secreto, onde a natureza esculpiu as mais belas criaturas e que com o nascer do sol povoam e transformam a paisagem local. A 16 km da cidade, a natureza guarda um pedacinho do céu chamado Estrela do Formoso, onde o visitante alcança a descompressão do dia a dia em busca de vivências mais profundas e inesquecíveis.

O balneário oferece um atendimento diferenciado dentro do novo conceito de turismo, o ecoluxo: atmosfera romântica e familiar em um lugar paradisíaco e sustentável. São oito pontos para banho e lazer, com decks e pergolados e espaços também para as crianças. Atividades: stand up, caiaque, boia-cross, tirolesa, trampolim, mergulho com cilindro e trilhas.

