Vídeo: Imasul emite alerta para situação de emergência por conta do nível do Rio Miranda

Com a subida do Rio, inicia-se o processo de invasão das águas nas instalações lindeiras ao curso hídrico / Wender Correa

Um alerta de evento crítico foi emitido às 19h30 desta sexta-feira (24) pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) por causa da elevação abrupta do nível do rio Miranda, na altura da estrada MT-738, em Bonito.

O rio atingiu o nível de emergência, de 6,5 metros, gerando preocupação das autoridades, por conta do potencial de provocar significativos danos materiais e com riscos à integridade humana.

Imagem: Wender Correa

Ainda segundo o Imasul, há previsões de chuvas intensas até este sábado (25). A coordenação estadual da Defesa Civil já foi acionada.

Nas últimas 12 horas, a chuva na região do rio Miranda em Bonito somou 98,2 milímetros, o que fez o nível subir mais de 2,8 metros desde o início da chuva.