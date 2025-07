Inscrições abertas para artesãos no FIB 2025

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e do Departamento de Cultura, abriu as inscrições para artesãos interessados em participar da Exposição de Artesanato do Festival de Inverno de Bonito (FIB 2025), um dos maiores eventos culturais de Mato Grosso do Sul.

Podem se inscrever artesãos com Carteira Nacional do Artesão válida e que residam no município há pelo menos um ano. Os produtos devem estar de acordo com as normas da Portaria nº 1.007/2018 do Programa do Artesanato Brasileiro. É proibida a venda de alimentos, produtos de higiene ou itens aromáticos, como velas e incensos.

Também não será permitida a exposição de itens que utilizem partes de animais silvestres — como penas, ossos e garras — em cumprimento à Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Caso o número de inscritos ultrapasse o total de vagas disponibilizadas pela Fundação de Cultura de MS, poderá haver sorteio de vagas, com decisão tomada em reunião com os inscritos. A participação presencial nesta reunião será obrigatória. Ausência não justificada resultará na exclusão do artesão da lista final de expositores.

O Festival de Inverno de Bonito é uma das maiores vitrines da cultura regional e representa uma importante oportunidade de visibilidade e geração de renda para os artesãos locais.

Dúvidas podem ser encaminhadas ao Departamento de Cultura pelo e-mail:

adm.cultura@bonito.ms.gov.br

