Inscrições para artistas regionais do XXII Festival de Inverno de Bonito continuam abertas

O edital para seleção de artistas regionais para o XXII Festival de Inverno de Bonito continua com inscrições abertas. As categorias são: Música, Teatro, Circo, Dança, Moda, Audiovisual, Hip Hop e Artes Visuais para apresentação de shows; espetáculos; exibição de filmes; exibição de artes, comercialização e ocupação de espaços no FIB, a ser realizado de 23 a 27 de agosto de 2023, na cidade de Bonito.

As inscrições estarão abertas no período de 7 de Junho de 2023 a 22 de Julho de 2023 e deverão ser realizadas pelos proponentes ou seus procuradores, somente pelos Correios, através de Sedex, enviando as propostas, com todos os documentos específicos de cada área cultural, devidamente lacrado, sob pena de desclassificação.

O presidente da FCMS, Max Freitas, falou sobre o assunto. “Esse edital do FIB é muito esperado e muito importante para nós, pois o FIB tem por objetivo produzir ações que contribuam para a valorização da diversidade cultural e a promoção de debates de temas relativos à cultura, à cidadania, ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável para podermos descentralizar as atividades e ações e o acesso aos bens culturais, atendendo às políticas públicas da Cultura em nosso Estado”. Para música serão selecionados artistas para o Palco das Águas, Balneário e o Circuito Comunidades. Os cachês variam de R$ 8 mil a R$ 3 mil (valor bruto). No teatro serão selecionados 4 espetáculos, em grupo de até 8 integrantes ou solo, com cachê de R$ 5 mil. Circo e dança seguem a mesma premissa.

Na moda, serão selecionados 10 estilistas de moda autoral para stand no “Espaço Criativo” - destinado à moda, com a possibilidade de comercializar os produtos e, participação no “Desfile das Marcas” - sendo obrigatória apresentação da coleção 2023; o cachet para cada profissional é de R$ 3 mil.

No audiovisual, serão selecionados dois curtas-metragens e dois média ou longa metragens a serem exibidos em salas fechadas, ou ao ar livre. O cachê para curta-metragem é de R$ 2 mil e o para médias ou longas-metragens é de R$ 2,5 mil.

Na categoria Hip Hop, serão selecionadas uma apresentação de performance de até 30 minutos e duas performances de Live Painting com o tema carbono zero. O cachê para performance de dança será de R$ 5 mil e para o Live Painting é de R$ 15 mil onde o próprio artista fornecerá o material.

Serão selecionados 10 artistas visuais para exposição de comercialização das suas obras no FIB 2023 e podem ter o formato de desenho, pintura, gravura, escultura, fotografia, arte digital, arte objeto ou videoarte, o cachê para cada artista será de R$ 3 mil.

O edital com todas as informações e os anexos estão disponíveis no link: https://bit.ly/inscricoesFIB2023. As inscrições vão até 22 de julho e o resultado com os artistas selecionados será publicado no dia 15 de agosto.