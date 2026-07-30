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4º Bonito CineSur

João Moreira Salles elogia festival de cinema e promete retornar a Bonito

Documentarista destacou a receptividade do público e a beleza do município; fundador da revista Piauí ministrou Aula Magna durante o festival

Redação O Pantaneiro

Publicado em 30/07/2026 às 09:26

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O documentarista João Moreira Salles. / Fotografando Bonito

Poucos dias foram suficientes para conquistar o documentarista João Moreira Salles. Em sua primeira visita a Bonito, ele afirmou ter se encantado com as belezas da cidade, com o público do 4º Bonito CineSur (Festival de Cinema Sul-Americano) e com a experiência de participar da programação do evento, garantindo que pretende retornar ao município.

Responsável pela Aula Magna "O problema do documentário", realizada no Centro de Convenções de Bonito, João Moreira Salles destacou o clima acolhedor do festival e a participação do público durante o encontro.

"Primeira vez em Bonito, estou aqui há só dois dias. Eu vim mais no festival, que é adorável", afirmou nesta quarta-feira (29). O documentarista também contou que aproveitou a estadia para conhecer um dos balneários da cidade, que classificou como "deslumbrante", reforçando que pretende voltar para conhecer melhor o destino turístico sul-mato-grossense.

Outro ponto ressaltado por João Moreira Salles foi a proposta do Bonito CineSur de levar o cinema para além dos grandes centros do país. Segundo ele, a descentralização do festival proporciona uma troca de experiências diferente daquela vivenciada em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.

"O festival é muito legal, é um festival descentralizado em relação a Rio, São Paulo, Brasília, levando filmes para outros cantos do Brasil", comentou.

Bonito conquista João Moreira Salles durante festival de cinema2

João Moreira Salles foi o responsável pela Aula Magna "O problema do documentário" - Foto: Fotografando Bonito

Para o documentarista, essa característica também se reflete no perfil do público, que apresenta questionamentos diferentes dos que costuma ouvir em outras regiões do país.

"Perguntas que eu ouço aqui são perguntas diferentes daquelas que eu costumo ouvir no Rio, em São Paulo. Aqui elas têm uma certa originalidade porque a perspectiva é um pouco de lado, é um pouco diferente".

O 4º Bonito CineSur teve início na última sexta-feira (24) e segue até sábado (01º), reunindo produções de diversos países sul-americanos, sessões competitivas, exibições especiais, debates, oficinas, palestras e encontros entre realizadores e o público. A programação, que pode ser conferida no site oficial, também reúne convidados de destaque do audiovisual brasileiro e internacional, consolidando Bonito como um dos principais polos culturais do continente durante o período do festival.

O evento é uma realização da Associação Amigos do Cinema, Lei Rouanet e Ministério da Cultura, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet (PT). Conta com o patrocínio máster do Banco do Brasil e da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, da EMGEA (Empresa Gestora de Ativos), do Sesc-MS (Serviço Social do Comércio) e da Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Também tem o apoio da Prefeitura de Bonito, da Fundtur (Fundação de Turismo) e do Estado de Mato Grosso do Sul.

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