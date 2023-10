Jogos Escolares movimentaram o Distrito Águas do Miranda no final de semana

Divulgação/ Assessoria

Aconteceu nos dias 5, 6 e 7 de Outubro os Jogos Escolares do distrito Águas do Miranda, o evento é uma extensão dos Jogos Escolares Municipais que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bonito através da Secretaria de Esportes em parceria com os professores da Escola Rural Professor Francisco Anísio Correia Ferreira.

Os jogos foram disputados em quatro modalidades: Futebol, Queimada, Atletismo (categorias Masculina e Feminina) e Voleibol (na categoria Mista), além dos jogos foram realizadas diversas brincadeiras e atividades recreativas com os alunos da Escola Rural, as equipes receberam troféus e os atletas medalhas conforme suas colocações.

A organização do evento foi realizada pela diretora Maria Aparecida da Silva e demais colaboradores da Escola Rural,

“O prefeito Josmail Rodrigues tem nos apoiado nestas ações e assim podemos mostrar o quão importante é oferecer aos alunos das Escolas Rurais, a mesma oportunidade que os alunos tem na cidade, fomentando o esporte e promovendo a cidadania e inclusão social no município” detalha o secretário de Esportes de Bonito, Marcelo de Souza.