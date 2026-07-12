Jorge Vercillo emociona público em show memorável em Bonito

O Pantaneiro

A noite deste sábado (11) entrou para a história da 10ª edição da Feira Literária de Bonito (Flib). O cantor e compositor Jorge Vercillo protagonizou um espetáculo marcado por emoção, interação com o público e um ingrediente inesperado: uma chuva repentina que, em vez de dispersar os fãs, tornou o momento ainda mais especial.

Desde os primeiros acordes, Vercillo conquistou a plateia com sua simpatia e um repertório repleto de sucessos que marcaram sua carreira. Em um dos momentos mais surpreendentes da apresentação, o artista desceu do palco e caminhou entre o público, cumprimentando fãs de perto e transformando o show em uma experiência intimista e inesquecível.

Quando a chuva começou a cair, no meio da apresentação, ninguém imaginava que ela se tornaria um dos pontos altos da noite. Longe de desanimar o público, a água parecia renovar a energia dos presentes. O cantor seguiu no palco e, pouco depois, convidou todos para deixarem seus lugares e se aproximarem da frente do palco. O convite foi prontamente aceito, e o espaço se transformou em um grande coro, com fãs cantando, dançando e celebrando cada música.

A proximidade permitiu uma interação ainda maior entre artista e plateia. Sorridente e à vontade, Jorge Vercillo conversou com os fãs, fez selfies com diversas pessoas e demonstrou carinho pelo público que lotou o evento.

Além dos grandes sucessos de sua carreira, o cantor também apresentou uma poesia de Monteiro Lobato, em sintonia com a proposta da Feira Literária de Bonito. Durante o espetáculo, destacou a importância da preservação ambiental, reforçando a necessidade de conservar as riquezas naturais de Bonito e da Amazônia, levando ao público uma mensagem de conscientização que dialogou perfeitamente com o espírito da Flib.

Em outro momento emocionante, Vercillo revelou o carinho que tem pela cidade. Contou que já havia visitado Bonito como turista e afirmou que retornar, desta vez como convidado da Feira Literária, tornou a experiência ainda mais especial ressaltando a importância da diversidade musical proporcionada pelos festivais, especialmente em proporcionar outras experiências além da monocultura.

Em entrevista ao O Pantaneiro, a vice-prefeita de Bonito e secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Ferreira Salvadori, destacou a importância da Feira Literária de Bonito para o município. Segundo ela, a décima edição da Flib foi preparada com uma programação diversificada, reunindo grandes nomes da literatura, da música e da cultura nacional. Juliane ressaltou que, durante a realização do evento, Bonito amplia ainda mais seu protagonismo, consolidando-se não apenas como a capital brasileira do ecoturismo, mas também como um importante polo de incentivo à leitura, à cultura e à educação. "Na semana da Flib, Bonito se torna a capital do ecoturismo e da literatura", afirmou.

O encerramento do show foi marcado por aplausos calorosos e pela sensação de que o espetáculo ficará na memória de quem esteve presente. Entre músicas, emoção, chuva e muita proximidade com os fãs, Jorge Vercillo transformou a noite em um dos momentos mais marcantes da história da Flib.

Ao final da apresentação, o sentimento era praticamente unânime entre o público: o show deixou saudades e reforçou o sucesso da décima edição da Feira Literária de Bonito, que mais uma vez uniu arte, cultura, literatura e conscientização ambiental em um evento inesquecível.