Jornalista filma sucuri fugindo das pessoas em bueiro de Bonito

Sucuri gigante fugiu das pessoas ao ser flagrada dentro de bueiro / Carlos Arakaki/ Instagram

O jornalista Carlos Arakaki filmou uma sucuri fugindo das pessoas em um bueiro da área central de Bonito. O flagra ocorreu na noite de quarta-feira (8) durante passeio na cidade turística.

O jornalista postou as imagens na conta do Instagram e chamou atenção dos seguidores. Todos se impressionam com o tamanho do animal e o comportamento de fugir ao ouvir a presença humana.

No vídeo, é possível ver que uma pessoa ergue a tampa do bueiro para que a cobra seja filmada. Ela imediatamente começa a sair do local e ir embora.

"Flagrante de agora. O que você faria? Olha só essa linda serpente fugindo das pessoas", disse ele na publicação.

O jornalista continuou dizendo que é importante haver respeito pela vida animal.

"Se você trombar com um animal silvestre, saia de perto e deixe ele em paz. Cada bicho tem sua importância para o meio ambiente, portanto preservar é fundamental. O animal geralmente não ataca, ele se defende, quer fugir do ser humano. Tenha consciência. Fico extremamente feliz em ver uma sucuri deste tamanho, livre, existindo!."

Vídeo feito por Carlos Arakaki: