Jovem apanha do ex-padrasto após incentivar separação em Bonito

Jovem de 18 anos denunciou o ex padrasto por agressão na última segunda-feira (4) em Bonito.



Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi até a casa da sua mãe, pois a mesma está em processo de separação.



Lá, após orientar a mulher a deixar o imóvel, a jovem relata que seu ex padrasto foi em sua direção e desferiu um tapa em seu rosto.



O fato desencadeou uma briga generalizada na família sendo que, o marido da jovem desferiu um soco no ex padrasto.



Além disso, uma irmã do suspeito de posse de um facão ainda teria feito ameaças a vítima.



Diante dos fatos, a jovem procurou a delegacia e registrou a ocorrência. No ato, ainda pediu medidas protetivas.