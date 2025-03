Jovem morre apÃ³s BMW aquaplanar e cair em cÃ³rrego de Bonito

Enfoque MS

Uma jovem, de 21 anos, morreu após o carro em que ela estava aquaplanar e cair em um córrego na tarde de domingo (9), na MS-345, em Bonito. O acidente ocorreu durante uma forte chuva na cidade.

Segundo o Enfoque MS, a jovem estava em uma BMW junto com mais três pessoas, todas de Campo Grande. O veículo aquaplanou e caiu no córrego sob a Ponte do Roncador.

O motorista, que foi socorrido e atendido no hospital local, relatou à polícia que o acidente ocorreu por volta das 16h45, quando a pista estava molhada e a visibilidade comprometida pela chuva intensa.

Após perder o controle da direção, o carro aquaplanou, colidiu com o guard-rail e acabou caindo no córrego.

A jovem de 21 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros três ocupantes da BMW foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital da cidade, onde receberam atendimento médico. As identidades dos ocupantes não foram confirmadas.

No local do acidente, policiais e peritos realizaram os primeiros levantamentos e não encontraram marcas de frenagem, o que indica a versão apresentada pelo motorista.

