Ladrão é detido por populares ao tentar invadir padaria de Bonito

Bonito Notícias

Homem de 34 anos foi detido por moradores de Bonito ao tentar invadir uma padaria localizada na Rua 31 de Março, Centro. Ele foi preso por tentativa de furto.

Conforme o Bonito Mais, o caso ocorreu no último domingo, dia 14. O suspeito tentou arrombar a padaria, por volta das 19h. Ele quebrou o vidro e estava forçando a porta quando foi flagrado por populares, que para impedi-lo, acabaram usando a força para imobilizá-lo até a chegada da polícia.

Quando a PM chegou o suspeito estava cercado por diversas pessoas, com ferimentos no rosto e nas pernas. Foi realizado busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, porém, ao receber voz de prisão pela tentativa de furto, ficou agressivo e começou a ofender os policiais, dizendo que “eles não aguentariam em uma briga no mano a mano, no soco”, além de usar palavrões.

O suspeito foi algemado e colocado no compartimento de preso da viatura, sendo levado para o Quartel da PM, para elaboração do boletim e depois entregue na Delegacia de Polícia Civil.