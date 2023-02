Lagarto é resgatado após ficar preso em piche na MS-178

Equipe limpou e tratou o animal / PMA Divulgação

Um lagarto conhecido como Teiú (Tupinambis merianae) ficou preso no piche asfáltico da MS-178, em Bonito e quase morreu. Por sorte, ele foi encontrado por uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental), que fazia fiscalização de Carnaval no trecho.

Conforme a PMA, o animal foi resgatado na tarde de segunda-feira (20). Eles avistaram que o animal silvestre havua entrado em um depósito de piche asfáltico [material usado nas obras da rodovia MS-178] e não conseguiu sair. Devido ao tempo em que o bicho estava preso ao material, sua saúde já estava afetada e ele morreria no local.

Os policiais capturaram o lagarto, colocaram-no em uma caixa e o encaminharam urgentemente para atendimento de um veterinário, no Recinto de Reabilitação de Animais Silvestres (RARAS) de Bonito.

O local tem ajudado muito a PMA nos casos com animais feridos. O bicho ficou aos cuidados do médico veterinário Marcelo Aparecido de Jesus Mathias.

Depois da retirada do material perigoso do corpo e de receber tratamento, o lagarto já está com a saúde estabilizada. Logo que os médicos veterinários o liberem, a PMA realizará a reintrodução do teiú em seu habitat.