Fernando Fernandes e Laís Souza gravam estreia do Esporte Espetacular em Bonito

Giancarlo Peralta

A cidade de Bonito, recebeu nesta semana dois ícones do esporte brasileiro: a ex-ginasta Laís Souza e o atleta paralímpico Fernando Fernandes. A dupla está na região para as gravações do episódio de estreia de Fernando como apresentador oficial do programa "Esporte Espetacular", da Rede Globo, tendo Laís como sua primeira convidada.



A escolha de Bonito para as gravações, aompanhada do produtor local Giancarlo Peralta, não foi por acaso. Conhecida por suas belezas naturais e pelo compromisso com a acessibilidade, a cidade oferece cenários deslumbrantes e infraestrutura adequada para receber todos os visitantes.



Nesta quarta-feira, a dupla realizou o primeiro passeio no atrativo Nascente Azul, capturando imagens que serão exibidas no programa.

Durante a estadia, Laís está hospedada na rede Promenade de hotéis, que em Bonito conta com estabelecimentos como The Garden Promenade Bonito, Promenade All Suites e a Pousada Olho D'Água. Esses locais são reconhecidos por oferecerem conforto e acessibilidade, alinhados às necessidades dos hóspedes.

A parceria entre Laís e Fernando promete trazer ao público histórias inspiradoras de superação e resiliência, destacando a importância da inclusão e da acessibilidade no esporte e na sociedade.

Astros

Laís Souza se destacou na ginástica artística, representando o Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos. Em 2014, durante os preparativos para os Jogos Olímpicos de Inverno, sofreu um grave acidente que a deixou tetraplégica. Desde então, Laís tem se dedicado a inspirar outras pessoas com sua história de superação.

Fernando Fernandes ganhou notoriedade ao participar da segunda edição do "Big Brother Brasil" em 2002. Em 2009, após um acidente automobilístico que resultou em paraplegia, Fernando se reinventou como atleta paralímpico, conquistando títulos mundiais na paracanoagem. Além disso, tornou-se apresentador, assumindo recentemente o comando do "Esporte Espetacular".

