Latam ajusta malha e anuncia ampliação de voos entre São Paulo e Bonito

A companhia aérea Latam Airlines vai ampliar a operação entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e Bonito / Infraero

A companhia aérea Latam Airlines anunciou a ampliação da operação entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e Bonito, principal destino de ecoturismo de Mato Grosso do Sul. A partir de 25 de outubro, a empresa passará a oferecer três voos semanais na rota, ampliando as opções de deslocamento para turistas e fortalecendo a conectividade aérea do município.

De acordo com a Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), a ampliação da frequência foi viabilizada pelo elevado índice de ocupação registrado nos voos já existentes, refletindo a demanda crescente pelo destino turístico.

Atualmente, a companhia Latam Airlines opera às quartas-feiras e aos sábados. Com a mudança, será incluída uma nova frequência de voos aos domingos. Ao mesmo tempo, a malha será reorganizada para operações às quartas, sextas e domingos.

Os voos partirão de Guarulhos às 09h30, com chegada prevista em Bonito às 10h30. No sentido contrário, a decolagem ocorrerá às 11h10, com pouso em São Paulo às 14h05.

O diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, explicou que a nova frequência representa mais um passo na estratégia de fortalecimento da malha aérea do Estado e evidencia a resposta positiva do mercado aos investimentos realizados na promoção de Bonito.

"A ampliação da operação da Latam demonstra que o mercado responde positivamente aos investimentos realizados na promoção do destino. O bom desempenho da taxa de ocupação dos voos comprova o protagonismo de Bonito e a confiança da companhia em ampliar sua oferta", afirmou.

Wendling destacou, ainda, que o novo voo amplia as possibilidades de conexão de passageiros com destinos nacionais e internacionais por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, contribuindo para tornar Mato Grosso do Sul mais competitivo no mercado turístico. Com a mudança, segundo ele, visitantes terão mais flexibilidade para programar viagens a Bonito, considerado um dos principais polos de ecoturismo do país, conhecido por atrativos naturais como rios de águas cristalinas, grutas, cachoeiras e atividades de aventura.