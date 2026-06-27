Acessibilidade

27 de Junho de 2026 • 13:20

Buscar

Últimas notícias
X
Ecoturismo

Latam ajusta malha e anuncia ampliação de voos entre São Paulo e Bonito

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, a nova frequência representa mais um avanço na estratégia de fortalecimento da malha aérea do estado

Anibal Placêncio

Publicado em 27/06/2026 às 11:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A companhia aérea Latam Airlines vai ampliar a operação entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e Bonito / Infraero

A companhia aérea Latam Airlines anunciou a ampliação da operação entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e Bonito, principal destino de ecoturismo de Mato Grosso do Sul. A partir de 25 de outubro, a empresa passará a oferecer três voos semanais na rota, ampliando as opções de deslocamento para turistas e fortalecendo a conectividade aérea do município.

De acordo com a Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), a ampliação da frequência foi viabilizada pelo elevado índice de ocupação registrado nos voos já existentes, refletindo a demanda crescente pelo destino turístico.

Atualmente, a companhia Latam Airlines opera às quartas-feiras e aos sábados. Com a mudança, será incluída uma nova frequência de voos aos domingos. Ao mesmo tempo, a malha será reorganizada para operações às quartas, sextas e domingos.

Os voos partirão de Guarulhos às 09h30, com chegada prevista em Bonito às 10h30. No sentido contrário, a decolagem ocorrerá às 11h10, com pouso em São Paulo às 14h05.

O diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, explicou que a nova frequência representa mais um passo na estratégia de fortalecimento da malha aérea do Estado e evidencia a resposta positiva do mercado aos investimentos realizados na promoção de Bonito.

"A ampliação da operação da Latam demonstra que o mercado responde positivamente aos investimentos realizados na promoção do destino. O bom desempenho da taxa de ocupação dos voos comprova o protagonismo de Bonito e a confiança da companhia em ampliar sua oferta", afirmou.

Wendling destacou, ainda, que o novo voo amplia as possibilidades de conexão de passageiros com destinos nacionais e internacionais por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, contribuindo para tornar Mato Grosso do Sul mais competitivo no mercado turístico. Com a mudança, segundo ele, visitantes terão mais flexibilidade para programar viagens a Bonito, considerado um dos principais polos de ecoturismo do país, conhecido por atrativos naturais como rios de águas cristalinas, grutas, cachoeiras e atividades de aventura.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

Demtrat realiza vistoria em veículos do transporte escolar de Bonito

Turismo e promoção

Bonito reforça divulgação no mercado turístico em encontro da Azul Viagens

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

Tristeza

Mulher de 30 anos morre após acidente entre bicicleta elétrica e ônibus escolar em Bonito

ÚLTIMAS

Susto e prejuízo na capital

Acidente entre carro de autoescola e veículo de idosa deixa aluno ferido

Colisão ocorreu no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Afonso Pena, em Campo Grande

Solidariedade animal

Campanha arrecadará cobertores para ajudar cães e gatos em Aquidauana

Ação será realizada neste sábado, na Estação Ferroviária, com feira de adoção, vacinação antirrábica e serviços voltados ao bem-estar animal

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo