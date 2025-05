LATAM inicia voos diretos entre Bonito e Guarulhos a partir de setembro

A cidade de Bonito (MS) terá voos diretos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) a partir de 3 de setembro deste ano. O anúncio foi feito pela LATAM Airlines, que operará a nova rota com duas frequências semanais, utilizando aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 174 passageiros.

O novo trecho aéreo é fruto dos investimentos do Governo do Estado em infraestrutura e da boa relação com o setor aeroviário. A conexão com Guarulhos vai permitir que turistas tenham acesso facilitado a mais de 50 destinos nacionais e 90 internacionais, fortalecendo o turismo e os negócios em Bonito.

O prefeito Josmail Rodrigues comemorou a conquista e agradeceu à companhia e ao Governo do Estado pelo apoio. “Essa nova rota aérea é um passo importante para o fortalecimento do turismo e para atrair cada vez mais visitantes e investimentos para Bonito”, afirmou.

A expectativa é que os voos contribuam para ampliar o fluxo de visitantes à cidade, que é reconhecida mundialmente por suas belezas naturais e pelo compromisso com o turismo sustentável.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!