Linhas aéreas anunciam voos extras em Bonito

Voos diversos farão trajeto para Bonito / Assessoria/ Divulgação

A Azul Linhas Áreas e a Gol Linhas Áreas anunciaram voos extras para Bonito no mês de janeiro de 2024. A medida visa atender a alta demanda de turistas do mês, motivada principalmente pelas férias escolares. A Gol, que já oferta voos as quintas-feiras e domingos, também realizará voos as terças-feiras, no trecho Congonhas/Bonito.

Já a Azul Linhas Áreas que opera regularmente as segundas, quartas, sextas e domingos na rota Viracopos/Bonito, terá voos extras em dias específicos.

Nos últimos anos, o Aeroporto Regional de Bonito recebeu uma série de investimentos do Governo do Estado com instalação de novos equipamentos e reformas nas áreas internas e externas para atender as normas da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o que fez o aeroporto passar da categoria 3C VFR (Visual), para 3C IFR (Instrumento) ampliando a capacidade de voos para um dos maiores destinos do ecoturismo mundial.

Veja a tabela de voos: