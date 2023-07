Locatária 'espia' vizinho beijando mulher e leva um soco após briga em Bonito

Mulher denunciou o caso na Polícia / Divulgação

Mulher de 44 anos "espiou" um inquilino pela câmera de segurança no momento em que ele beijava a amante e levou um soco no rosto após se envolver na confusão. O caso ocorreu no domingo, dia 23, em Bonito.

Segundo o boletim de ocorrência, ela compareceu na Delegacia para registrar o fato.

A vítima disse que era por volta das 2h da madrugada quando estava vendo pela câmera seu vizinho e inquilino beijando outra inquilina. Foi nesse momento que a esposa do rapaz teria visto e foi tirar satisfação com o marido, que passou a agredi-la.

A locatária conta que observou as agressões pela câmera e decidiu intervir na briga entre marido e mulher que até então estava apenas assistindo. Ela foi apartar a briga e acabou levando um soco na boca ao lado esquerdo.

Segundo ela, ainda assim conseguiu separar a briga e convidou a mulher do agressor a ir até a Delegacia, mas ela se recusou dizendo que não tinha se machucado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na 1° Delegacia de Bonito.