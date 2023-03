Proprietária de loja furtada vai atrás de suspeito e toma celular de volta em Bonito

Lojas localizadas no Centro de Bonito foram furtadas / Bonito Mais

Duas lojas de roupas foram arrombadas e furtadas neste final de semana em Bonito e uma das proprietárias conseguiu localizar o bandido e tomar o seu aparelho celular de volta, além de acionar a Polícia Militar.

Segundo o Bonito Mais, a mulher chegou em sua loja por volta das 8h de sábado (18), e percebeu que a porta de entrada estava arrombada. Ao entrar na loja constatou que roupas e seu aparelho celular foram levados.

Ela fez uma publicação no status do aplicativo de conversa relatando o furto e foi informada por uma amiga que um suspeito estaria vendendo um aparelho celular com as mesmas características do dela. A vítima foi até a Vila América, e conseguiu localizar o suspeito, que estava, inclusive, vestindo as roupas furtadas de sua loja e com o seu celular.

Ela questionou o garoto sobre o furto e ele assumiu a autoria, dizendo ter entrado no estabelecimento com ajuda de um amigo. Ela conseguiu recuperar seu celular das mãos do suspeito e acionou a polícia. Porém, o suspeito saiu correndo conseguindo fugir dos policiais.

No segundo caso de furto na cidade, a proprietária também relatou que os ladrões arrombaram e entraram pela porta da frente e que no momento as câmeras estão em manutenção e não estão funcionando. Da loja foram levados R$ 300 em dinheiro.

Os dois casos foram registrados como Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.