Marambaia recebe worshop de Economia Criativa

Bonito recebe nesta quinta-feira (9), a partir das 8 horas, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) o worshop Marambaia Eco Criativa. O encontro faz parte das ações do programa “MS + Criativo”, que percorreu o Mato Grosso do Sul com o objetivo de desenvolver o primeiro Plano Estadual de Economia Criativa do Estado e a Primeira Lei Estadual de Economia Criativa, sendo pioneira no Brasil.

O Plano Estadual de Economia Criativa é um plano escrito com a colaboração de artistas, criativos, artesãos, designers, pessoas ligadas à gastronomia, moda e tecnologia. Dessa forma, espelhando as diferenças de cada indivíduo, setor e território. Uma das ações que foram elencadas no Plano foi a criação de uma Rede Estadual de Territórios Criativos, que tem seu início no bairro Marambaia.

Em Bonito a proposta é fomentar a Economia Criativa no maior bairro do município, a Grande Marambaia. “O projeto “Marambaia Eco Criativa” está sendo construído a partir de muitas mãos desde o ano passado. A 1ª etapa foi em novembro de 2023 na Escola Municipal Profª Izaura Pinto Guimaraes e contou com a participação de mais de 80 pessoas. Na ocasião, Bruno Wendling, presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur MS) e Décio Coutinho, superintendente de Economia Criativa do MS, especialista em Economia e Cidades Criativas, colunista de Economia Criativa na BAND NEWS FM, estiveram presentes e ressaltaram a importância do projeto para a comunidade, que além de reforçar a cultura como valores de identificação para a coesão social e inclusão, tem o potencial de gerar atratividade turística, sendo esta a maneira pela qual a economia criativa se relaciona com a cultura e com o turismo, promovendo emprego e renda de forma regenerativa e sustentável”, detalha Emanueli Ribeiro, turismóloga da FUNDTUR.

O projeto é uma realização da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS), Superintendência de Economia Criativa e Políticas Integradas, vinculadas à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e com os apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semades), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Prefeitura de Bonito.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito