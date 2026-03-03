Marinha e Prefeitura de Bonito abrem inscrições para curso de segurança em embarcações

Capacitação já é realizada desde 2022 / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Marinha do Brasil, está com inscrições abertas para o Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP). A capacitação ocorre de 2 a 13 de março, no período noturno, na Escola Municipal Rural Professor Francisco Anísio Corrêa Ferreira, localizada no distrito de Águas do Miranda.

O curso é voltado para condutores e tripulantes de embarcações que atuam no transporte de passageiros, especialmente aqueles que trabalham com o turismo náutico na região de Bonito, um dos principais destinos ecoturísticos do país. A iniciativa busca qualificar profissionais para atuar com segurança, seguindo as normas da Marinha e garantindo a integridade dos turistas e moradores que utilizam os rios e lagos da região.

As inscrições podem ser realizadas pelo telefone (67) 99208-9197. A capacitação integra os esforços da Prefeitura de Bonito para investir em qualificação profissional, mais segurança nas embarcações e ainda mais qualidade no atendimento aos turistas que visitam o município.

A parceria com a Marinha do Brasil reforça o compromisso da administração municipal com a formação contínua dos profissionais que atuam no setor turístico, um dos pilares da economia local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!