03 de Março de 2026 • 16:01

Parceria

Marinha e Prefeitura de Bonito abrem inscrições para curso de segurança em embarcações

Capacitação gratuita ocorre de 2 a 13 de março em Águas do Miranda, no período noturno

Da redação

Publicado em 03/03/2026 às 14:29

Capacitação já é realizada desde 2022 / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Marinha do Brasil, está com inscrições abertas para o Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP). A capacitação ocorre de 2 a 13 de março, no período noturno, na Escola Municipal Rural Professor Francisco Anísio Corrêa Ferreira, localizada no distrito de Águas do Miranda.

O curso é voltado para condutores e tripulantes de embarcações que atuam no transporte de passageiros, especialmente aqueles que trabalham com o turismo náutico na região de Bonito, um dos principais destinos ecoturísticos do país. A iniciativa busca qualificar profissionais para atuar com segurança, seguindo as normas da Marinha e garantindo a integridade dos turistas e moradores que utilizam os rios e lagos da região.

As inscrições podem ser realizadas pelo telefone (67) 99208-9197. A capacitação integra os esforços da Prefeitura de Bonito para investir em qualificação profissional, mais segurança nas embarcações e ainda mais qualidade no atendimento aos turistas que visitam o município.

A parceria com a Marinha do Brasil reforça o compromisso da administração municipal com a formação contínua dos profissionais que atuam no setor turístico, um dos pilares da economia local.

