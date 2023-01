Menina atropelada em Bonito sofreu dois acidentes no mesmo dia

Criança em 2022 e agora no último sábado / Arquivo pessoal

A menina de 5 anos, envolvida em acidente no último sábado (28), em Bonito, já saiu ilesa de outras situações semelhantes.

Há três meses, a pequena levou 26 pontos na cabeça, em colisão provocada por motorista bêbado.

Já no sábado (28), com diferença de pouco mais de 1h30, foi vítima de outros dois acidentes, um deles em que foi empurrada para porta de vidro que se estilhaçou.

“Ela é meu milagre”, disse a mãe da menina ao site Campo Grande News.

No sábado, acompanhada da filha, a mãe ia para a casa da cunhada, em Bonito.

No caminho, transitando pela preferencial, a caminhonete foi atingida por carro que não obedeceu ao sinal de ‘Pare’.

"Eu desci do carro, fiquei muito assustada”, disse.

Ela notou que o condutor estava bêbado.

“Um amigo falou ‘larga mão, ele tá muito embriagado'”. A mulher entrou na caminhonete e foi se encontrar com o marido.

Ela, então, foi para a empresa de refrigeração do marido. Lá, a família ficou preocupada com os gastos e a mãe decidiu sair da pequena decidiu sair e procurar pelo causador do primeiro acidente.

“Falei para ela ficar com o pai e saí de motocicleta”. Foi nesse período, por volta das 15h20, que o segundo acidente aconteceu.

O susto foi capturado por imagens do circuito de segurança da autoescola localizada na Rua Santana do Paraíso, ao lado da empresa de refrigeração.

Naquele momento, ele estava sentado em uma plataforma de madeira, usada como base para grande vaso.

Já a pequena estava ajoelhada nesta plataforma, entre um vaso e a porta de vidro da autoescola.

Foi nesse momento que o carro desgovernado apareceu, atingiu motociclista e, em seguida, acertou a base de madeira e o vaso.

A base da madeira estourou o vidro e a criança caiu, sendo arremessada para dentro da autoescola, em meio aos estilhaços. O pai, que havia conseguido se levantar, voltou e viu a filha se levantando e correndo para seus braços.

O casal foi até o hospital municipal e a menina foi rapidamente atendida.

A mãe conta que deu banho na filha, para retirar os estilhaços do cabelo e do corpo.

A menina foi submetida a exames de raios-x e tomografia e nenhuma lesão foi encontrada. Ela sofreu pequenos cortes e uma luxação próxima do quadril.

Já no dia 30 de outubro de 2022, a menina brincava dentro da picape da família, que estava parado em frente de casa, quando o veículo foi atingido por Sedan vermelho, conduzido por homem embriagado.

Com o impacto da colisão, a menina ficou prensada entre o para-brisa e o volante.

No caso do acidente de sábado, o motorista que provocou o acidente, de 42 anos, foi preso em flagrante, sendo atestada a embriaguez.

Ainda segundo o Campo Grande, a informação do delegado da Polícia Civil, Pedro Ramalho, é que o homem foi liberado ontem pela Justiça e não chegou a passar por audiência de custódia.

O condutor foi indiciado por conduzir veículo sob efeito de álcool e lesão culposa no trânsito duas vezes, pelos ferimentos causados a criança e também ao motociclista.