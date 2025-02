Menino em bicicleta é atropelado e tem fratura exposta em Bonito

Reprodução Bonito Mais

Na noite desta quarta-feira (12), um menino de 10 anos e seu pai foram atropelados por uma picape Pampa na Avenida Pilad Rebuá, principal via de Bonito. A criança sofreu uma fratura exposta na perna direita.

Segundo relatos, o pai seguia de bicicleta com o filho na garupa, no sentido contrário ao fluxo da via, quando foram atingidos de frente pelo veículo. Ambos caíram no momento do impacto.

Um médico que passava pelo local prestou os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros, que encaminhou a criança ao Hospital Darcy João Bigaton.

Apesar da gravidade dos ferimentos, o menino permaneceu consciente e orientado durante todo o atendimento.

O motorista suspeito de causar o acidente teria fugido do local. O espaço permanece aberto para manifestações dos envolvidos.