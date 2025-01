Menino morre afogado em balneário

Arquivo Imasul

O corpo de um menino de 6 anos foi encontrado boiando próximo ao tobogã de um balneário localizado fora da cidade de Bonito. O episódio foi registrado no fim da tarde de ontem, 31.

As informações do site Campo Grande News destacam que, apesar dos esforços de médicos presentes no local e do Corpo de Bombeiros Militar, que realizaram manobras de reanimação por mais de 1h30, o menino não resistiu. Ele foi levado ao hospital da cidade, onde a morte foi confirmada.

A dinâmica do ocorrido ainda não foi esclarecida.

O balneário, que fica em uma área afastada, é conhecido como ponto turístico na região. A família da vítima, residente em Dourados, havia se deslocado para Bonito para aproveitar o feriado.

Ainda conforme o portal de notícias, a Delegacia de Polícia Civil de Bonito registrou o caso e conduzirá as investigações para apurar as circunstâncias do acidente