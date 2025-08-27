Ministério Público investiga superlotação em balneário de Bonito

Inquérito civil apura se superlotação entre dezembro e janeiro causou impactos ao meio ambiente em área de turismo ecológico
Divulgação/ MPMS
A 2ª Promotoria de Justiça de Bonito instaurou inquérito civil para apurar possíveis danos ambientais em um balneário do município. A medida foi adotada após fiscalização da Polícia Militar Ambiental constatar que o empreendimento turístico recebeu número de visitantes acima do limite permitido pela licença de operação. A irregularidade foi confirmada por laudo técnico do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).
De acordo com os autos, nos dias 30 e 31 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, o local recebeu 625 pessoas além da capacidade autorizada de 400 visitantes por dia. No dia 1º de janeiro, o excesso chegou a 284 pessoas. Como resultado, a empresa foi multada em R$ 150 mil.
Segundo o promotor de Justiça substituto Felipe Blos Orso, a investigação irá verificar o descumprimento das condicionantes da licença ambiental, a ocorrência e extensão de eventuais danos, a necessidade de reparação integral, a adequação das medidas preventivas e a responsabilização nas esferas civil, administrativa e criminal.
A empresa responsável foi notificada e tem prazo de 15 dias úteis para apresentar esclarecimentos, incluindo justificativa para o excesso de público, medidas de prevenção e informações sobre o sistema de controle de visitantes. O Ministério Público também solicitou informações técnicas e operacionais ao Imasul e à Prefeitura de Bonito referentes ao período de dezembro de 2024 a agosto de 2025.
A instauração do inquérito civil tem respaldo na Constituição Federal, na Lei da Ação Civil Pública, na Lei de Crimes Ambientais e em resoluções internas do Ministério Público.
