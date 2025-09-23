Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 23:10

Buscar

Últimas notícias
X
Jardim

Missão resgata 148 peixes de diversas espécies do Rio da Prata

Animais foram tirados de um trecho de mais de seis quilômetros que estava seco

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 18:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Midiamax

Uma missão de resgate de emergência transferiu 148 peixes de diversas espécies devido a seca em um trecho de seis quilômetros no rio da Prata, em Jardim.

Voluntários, técnicos e autoridades se uniram para a missão de resgate na última sexta-feira (19).

Segundo o Midiamax, a operação foi desencadeada por um alerta do Instituto Guarda Mirim Ambiental de Jardim sobre a situação crítica do rio.

Com o calor intenso, poças isoladas de água começaram a secar, deixando os peixes presos e em risco iminente de morte.

Entre os animais salvos estão espécies típicas da região, como 76 lambaris, 36 curimbas, 10 piraputangas, 5 traíras, 8 pacus-péva, 6 joaninhas e 7 canivetes.

A equipe de resgate incluiu técnicos do Instituto Guarda Mirim, policiais ambientais, funcionários de uma fazenda local e representantes do setor turístico.

Ação do MPMS

O resgate foi feito com a autorização e o acompanhamento do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

A 1ª Promotoria de Justiça de Jardim é responsável por um inquérito civil que investiga as causas da seca no Rio da Prata, buscando entender se fatores ambientais e ações humanas irregulares podem estar contribuindo para o problema.

O inquérito foi prorrogado para que as investigações possam ser concluídas, e o MPMS também requisitou que o Instituto Guarda Mirim Ambiental de Jardim continue monitorando o rio para futuras intervenções.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Parte alta de Corumbá

Carreta carregada com cimento interrompe trânsito em rua

Bonito

Feirante capota veículo em rotatória de acesso à Gruta Lago Azul

Geral

Prefeitura de Bonito anuncia adequações nas rotas de coleta de resíduos

Festival de Inverno de Bonito é Lixo Zero: tudo se transforma, nada se perde

Prefeitura entrega novos uniformes a coletores de lixo em Bonito

Descartes fora do horário causam acúmulo de lixo em Bonito

Geral

Prefeitura faz apelo para preservação da Rota Boiadeira em Bonito

Publicidade

Educação

DEMTRAT leva educação para o trânsito à Flib com oficinas e atividades interativas

ÚLTIMAS

Esporte

Anastácio recebe etapa classificatória do VII Brasileiro de Xadrez

Competição terá disputas nos ritmos Blitz e Rápido para diferentes categorias

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em bairro de Aquidauana

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, e vítima foi levada ao Pronto Socorro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo