Missão resgata 148 peixes de diversas espécies do Rio da Prata

Midiamax

Uma missão de resgate de emergência transferiu 148 peixes de diversas espécies devido a seca em um trecho de seis quilômetros no rio da Prata, em Jardim.

Voluntários, técnicos e autoridades se uniram para a missão de resgate na última sexta-feira (19).

Segundo o Midiamax, a operação foi desencadeada por um alerta do Instituto Guarda Mirim Ambiental de Jardim sobre a situação crítica do rio.

Com o calor intenso, poças isoladas de água começaram a secar, deixando os peixes presos e em risco iminente de morte.

Entre os animais salvos estão espécies típicas da região, como 76 lambaris, 36 curimbas, 10 piraputangas, 5 traíras, 8 pacus-péva, 6 joaninhas e 7 canivetes.

A equipe de resgate incluiu técnicos do Instituto Guarda Mirim, policiais ambientais, funcionários de uma fazenda local e representantes do setor turístico.

Ação do MPMS

O resgate foi feito com a autorização e o acompanhamento do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

A 1ª Promotoria de Justiça de Jardim é responsável por um inquérito civil que investiga as causas da seca no Rio da Prata, buscando entender se fatores ambientais e ações humanas irregulares podem estar contribuindo para o problema.

O inquérito foi prorrogado para que as investigações possam ser concluídas, e o MPMS também requisitou que o Instituto Guarda Mirim Ambiental de Jardim continue monitorando o rio para futuras intervenções.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!