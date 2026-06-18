Modelo de gestão da Farmácia Municipal de Bonito atrai visita de equipe de Miranda

A programação também permitiu a troca de experiências entre os profissionais
Divulgação/Prefeitura de Bonito
A Farmácia Municipal de Bonito recebeu, nesta quarta-feira (17), a visita técnica de representantes do município de Miranda, em mais uma ação voltada ao compartilhamento de experiências e boas práticas na área da assistência farmacêutica. A recepção foi conduzida pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que apresentou a estrutura, os fluxos de atendimento e os processos adotados no município.
Participaram da visita a farmacêutica e coordenadora da Farmácia Municipal de Miranda, Beatriz Cruz da Luz, e a assistente Valquíria Ozório da Silva, que vieram conhecer de perto o modelo de organização e gestão desenvolvido em Bonito.
Durante o encontro, foram apresentados os setores da unidade, os protocolos de atendimento, os sistemas de controle de estoque, a dispensação de medicamentos e as estratégias utilizadas para garantir eficiência, segurança e qualidade no atendimento à população. A programação também permitiu a troca de experiências entre os profissionais, contribuindo para o aperfeiçoamento dos serviços prestados nos dois municípios.
Reconhecida pelo trabalho desenvolvido na assistência farmacêutica, a Farmácia Municipal de Bonito tem recebido visitas técnicas de diferentes cidades interessadas em conhecer as práticas adotadas pela equipe local. O intercâmbio entre os municípios fortalece a gestão pública e contribui para a qualificação dos serviços oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
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