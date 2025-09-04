Morre empresário Celso Poli responsável pela criação do Zagaia em Bonito

Divulgação

O empresário Celso Poli, proprietário do Zagaia Eco Resort, faleceu aos 83 anos. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Bonito, que manifestou pesar pelo falecimento e destacou a relevância de sua contribuição para o desenvolvimento do turismo no município.



Natural do Sul do país, Celso Poli chegou a Bonito na década de 1990, acompanhado da esposa Maria Aparecida, conhecida como Cida, e dos três filhos, Luciane, Guilherme e Celsinho. Foi nesse período que iniciou a construção do Zagaia, único resort do estado, que se consolidou como referência nacional em hospedagem e ecoturismo.



A Prefeitura ressaltou que Poli teve papel fundamental na história do turismo local, sendo responsável por iniciativas que ajudaram a consolidar Bonito como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil.



O prefeito Josmail Rodrigues manifestou solidariedade à família, amigos e colaboradores. “Neste momento de dor, a Prefeitura de Bonito expressa suas condolências e se solidariza com a família Poli, amigos e colaboradores, desejando força e conforto a todos”, diz a nota oficial.



O velório acontece nesta quinta-feira (4), até às 16h, na Capela Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, nº 6.934, em Campo Grande (MS).

