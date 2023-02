Motorista é multado em R$ 20 mil ao parar na MS-178 com agrotóxicos sem documentação

PMA apreendeu caminhão com agrotóxico / Ilustrativa/ Divulgação PMA

Um motorista de 23 anos que parou com caminhão carregado com agrotóxico sem documentação na rodovia MS-178, região de Bonito, foi multado em R$ 20 mil pela Polícia Militar Ambiental, durante operação de fiscalização de Carnaval.

Conforme o boletim de ocorrência, era por volta das 20h de segunda-feira, 20, quando a equipe da PMA efetuava fiscalização conjunta com o Detran-MS e equipe da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) na rodovia.

Eles se depararam com um caminhão parado no meio da pista. O veículo apresentava problema mecânico e estava com baixa luminosidade, representando condição de extremo risco aos usuários da via.

As equipes sinalizaram o local, com a finalidade de evitar acidentes, pois o veículo estava próximo à curva. Após isso, foram realizadas verificações de documento e constatou-se que o caminhão não possuía placa de identificação e o motorista não tinha CNH.

A equipe do Detran-MS, realizou a apreensão do veículo. Em continuidade a guarnição PMA, constatou que o veículo transportava agrotóxico. Foi solicitado as notas dos produtos, e o motorista informou que os documentos estariam em uma fazenda.

Os policiais observaram a falta de sinalização de advertência sobre transportes de produtos perigosos, bem como falta de receituário agronômico e Nota fiscal no ato da fiscalização. Diante das irregularidades, eles fizeram o recolhimento preventivo dos agrotóxicos e multaram em R$ 20 mil.

Os produtos juntamente com o motorista foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Bonito/MS. O caminhão foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran-MS.