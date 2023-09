MPE recomenda afastamento de funcionária acusada de pegar dinheiro de vaquinha em Bonito

MPE fez recomendação para Hospital / Divulgação

O Ministério Público Estadual recomendou o afastamento de uma funcionária do Hospital Darcy João Bigaton, localizado em Bonito. A medida vem após uma investigação de que ela teria organizado uma vaquinha para arrecadar dinheiro a uma amiga com câncer e pego os valores.

Conforme publicado pelo MPE no Diário Oficial da última quinta-feira (31), a investigação revelou que a funcionária, que ocupava um cargo de chefia, arrecadou mais de R$ 4 mil, alegando ser para o tratamento médico da colega, mas nunca repassou os valores.

Segundo o MPE, a funcionária solicitou auxílio financeiro a terceiros, incluindo colegas de trabalho, inclusive médicos, sem o conhecimento da beneficiária. Esta, por sua vez, não tinha conhecimento da vaquinha e realizou seu tratamento médico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A investigação do MPE documentou as ações da funcionária por meio de prints de conversas no aplicativo WhatsApp e comprovantes de transferências bancárias. Os atos da funcionária podem configurar crimes patrimoniais, incluindo estelionato, apropriação indébita e peculato.

Diante da gravidade das ações, a Promotoria recomendou ao Hospital Darcy João Bigaton que tome medidas no âmbito administrativo, incluindo a suspensão das atividades funcionais e o afastamento da funcionária durante a investigação.

O MPE estabeleceu um prazo de 10 dias para que o hospital tome as providências necessárias. Além disso, ao final do processo, se ficar comprovada a gravidade da conduta, a aplicação de penalidades mais severas, como o afastamento definitivo do cargo e a demissão, poderá ser considerada.

