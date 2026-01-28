Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026 • 10:53

Justiça

MPMS apura queimada e abertura irregular de 1,4 km de drenos em área rural de Bonito

Inquérito civil investiga danos ambientais em mais de 17 hectares, além do fogo sem licença ambiental

Da redação

Publicado em 28/01/2026 às 10:20

Divulgação/ MPMS

A 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Bonito instaurou inquérito civil para apurar possíveis infrações ambientais ocorridas em uma área rural localizada no município de Bonito.

De acordo com o documento do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), as investigações apontam a ocorrência de queimada em 5,8 hectares de vegetação nativa e 11,5 hectares de áreas agropastoris, totalizando 17,3 hectares impactados.

Também foi constatada alteração significativa no uso do solo, com a abertura de drenos que somam 1.441 metros de extensão, sem a apresentação de projeto de manejo e conservação do solo e da água.

Fiscalização da Polícia Militar Ambiental e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) identificou os problemas. Foram lavrados autos de infração e elaborados laudos técnicos, confirmando a inexistência de autorização ambiental para a queima controlada e para a intervenção no solo.

Segundo os relatórios, o uso do fogo teria sido empregado como ferramenta para ampliação de área agropastoril.

Multas

Em razão das infrações, foram aplicadas multas administrativas que totalizam R$ 96 mil, sendo R$ 60 mil pela queima de vegetação nativa e R$ 36 mil pela queima em áreas agropastoris, além de penalidade adicional pela má utilização do solo, calculada em Unidades Fiscais Estaduais de Mato Grosso do Sul (Uferms). As sanções não afastam a obrigação de reparar os danos ambientais causados.

O inquérito civil busca apurar a extensão dos danos, verificar o cumprimento das notificações do Imasul, incluindo a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (Prad), e avaliar a adoção de medidas para a recomposição ambiental das áreas atingidas. O responsável pela área foi notificado para prestar esclarecimentos e apresentar documentos no prazo legal.

O MPMS também requisitou informações complementares ao Imasul, à Polícia Militar Ambiental e ao Cartório de Registro de Imóveis, além de analisar a existência de histórico de infrações ambientais na propriedade. O prazo inicial para conclusão do inquérito é de um ano, podendo ser prorrogado.

Ao final das diligências, poderá ser proposta a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ajuizada ação civil pública ou adotadas outras medidas cabíveis, conforme o resultado das apurações e o cumprimento das obrigações ambientais previstas na legislação.

