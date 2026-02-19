Acessibilidade

19 de Fevereiro de 2026 • 18:15

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

MPMS fiscaliza políticas de educação infantil em Bonito

Procedimento administrativo acompanha medidas para ampliar vagas em creches e garantir acesso integral às crianças do município

Da redação

Publicado em 19/02/2026 às 17:09

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ MPMS

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Bonito, em Mato Grosso do Sul, instaurou procedimento administrativo para acompanhar de perto as políticas públicas voltadas à educação infantil no município. O foco é garantir que todas as crianças de até cinco anos tenham acesso a vagas em creches e pré-escolas, conforme assegurado pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

O procedimento foi motivado por informações que apontaram, até junho de 2025, a existência de 221 crianças aguardando vagas em Centros de Educação Infantil. A lista de espera é atualizada mensalmente no Diário Oficial do Município, seguindo critérios de prioridade estabelecidos pelo Decreto (municipal) nº 252/2018, que considera situações de vulnerabilidade social.

Para dar andamento ao acompanhamento, o MPMS solicitou ao município a apresentação de um plano de expansão da rede municipal de educação infantil, previsão orçamentária específica, medidas emergenciais para reduzir a fila de espera e lista atualizada das crianças aguardando vagas. A resposta parcial recebida motivou a instauração do procedimento administrativo, que será monitorado de forma contínua.

Com essa atuação, o MPMS age como fiscalizador do cumprimento dos direitos constitucionais e busca prevenir desigualdades no acesso à educação, promovendo inclusão e desenvolvimento integral das crianças. O acompanhamento sistemático do procedimento permitirá orientar o município na execução de estratégias eficientes, garantindo que todas as crianças tenham acesso contínuo e seguro à educação infantil.

Leia Também

• Ação do MPMS busca barrar degradação ambiental de rios cênicos na região da Serra da Bodoquena

• Em Jardim, MPMS participa de reunião que define ações preventivas e cronograma do Carnaval 2026

• MPMS garante adequação do efetivo da Guarda Civil Municipal em Corumbá

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Laço comprido

Bonito celebra sucesso do 37º Encontro Estadual de Clubes de Laço

Carnaval

Canoístas de Aquidauana encontram sucuri gigante em treino

Bonito

Organizadores comemoram sucesso do 37º Encontro Estadual do Clube do Laço

Evento reuniu 141 equipes e cerca de 700 laçadores entre os dias 12 a 15 de fevereiro em Bonito MS

Bonito

Em noite histórica, Bruno e Barretto marcam o 1° Carnalaço em Bonito

Publicidade

Show

Bruno e Barreto comandam a grande noite de sábado no Carnalaço de Bonito

ÚLTIMAS

Trânsito

Motociclista sofre fratura exposta devido a acidente em Miranda

As causas da colisão deverão ser investigadas pelas autoridades de trânsito

Galeria de fotos

12º PiraFolia 2026

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo