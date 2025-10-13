Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 12:20

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

MPMS garante readequação do sistema de esgoto e proteção do Rio Formoso em Bonito

A solução foi pactuada por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2025

Da redação

Publicado em 13/10/2025 às 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ MPMS

A atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) em Bonito resultou na readequação técnica do sistema de esgoto do município, na reparação de danos ambientais e na proteção da bacia do Rio Formoso, após a identificação de irregularidades ambientais que motivaram inquéritos civis e ações civis públicas. A solução foi pactuada por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2025.

O MPMS, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Bonito, instaurou o inquérito civil nº 06.2018.00003434-9 para apurar lançamento irregular de efluentes pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). O despejo de resíduos poluentes atingiu córregos que desaguam no Rio Formoso, um dos principais corpos hídricos do município e de alta relevância ambiental.

Foram ainda investigados vazamentos e extravasamentos ocorridos em 2022 e 2024, que deram origem a novos inquéritos civis (06.2022.00000751-0 e 06.2024.00000731-7) e ações civis públicas (0900068-54.2025 e 0900567-72.2024). Os danos foram reparados por uma concessionária contratada pela Sanesul para operar o sistema de esgotamento sanitário.

O TAC firmado em 2025 definiu uma série de obrigações ambientais e estruturais, entre elas:

Construção de novo emissário e estação elevatória, alterando o ponto de lançamento do efluente tratado para fora da bacia do Rio Formoso, com prazo de 18 meses após as licenças e aprovações da Sanesul;

Manutenções trimestrais em áreas de preservação permanente (APPs), com envio de relatórios ao MPMS entre maio de 2025 e abril de 2026;

Compensação ambiental com a doação de 10 mil mudas nativas e sete toneladas de adubo à Fundação Neotrópica do Brasil;

Ações socioambientais em parceria com a Sanesul, voltadas à educação e conscientização sobre o uso correto da rede de esgoto.

Para acompanhar o cumprimento das medidas, foi instaurado o Procedimento Administrativo nº 09.2025.00008519-5, que prevê monitoramento contínuo, relatórios técnicos, vistorias e comprovações trimestrais das ações realizadas.

As medidas garantiram a correção estrutural e operacional da ETE de Bonito, evitando novos episódios de vazamento e contribuindo para a preservação da bacia do Rio Formoso, considerada área de interesse ambiental e turístico.

Com a execução do acordo, o MPMS assegurou a reparação e a prevenção de danos ambientais, reforçando seu papel na mediação de conflitos e na fiscalização da gestão ambiental no estado.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Prefeitura de Bonito suspende contratos após operação do MP por fraudes em licitações

• Final do Circuito Sesc Trail 2025 será em meio às paisagens de Bonito

• Operação do MPMS cumpre mandados em Campo Grande, Terenos e Bonito

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Jusitça

Defensoria garante despronúncia de assistido em caso de homicídio em Bonito

Jardim

Missão resgata 148 peixes de diversas espécies do Rio da Prata

Parte alta de Corumbá

Carreta carregada com cimento interrompe trânsito em rua

Veículo não conseguiu subir a vida e retornou, ficando atravessada na pista

Bonito

Feirante capota veículo em rotatória de acesso à Gruta Lago Azul

Publicidade

Geral

Prefeitura de Bonito anuncia adequações nas rotas de coleta de resíduos

ÚLTIMAS

LUTO

Aquidauana se despede de João Alves Sobrinho, o "Salim"

O velório acontecerá na Câmara Municipal de Aquidauana até às 16h30 deste domingo (12)

Trânsito

Colisão entre carro e bicicleta elétrica deixa duas adolescentes feridas

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada e adotou as medidas cabíveis

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo