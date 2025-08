MS lança edital para pagar produtores que preservam o Pantanal

Assessoria de Comunicação

Com foco na conservação do Pantanal e no incentivo a boas práticas ambientais, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou o edital do PSA Conservação. A iniciativa, publicada no Diário Oficial por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), vai selecionar propriedades rurais localizadas no bioma para pagamento por serviços ambientais.

O programa prevê a destinação de até R$ 30 milhões por ano, com recursos do Fundo Clima Pantanal. Cada propriedade poderá receber até R$ 100 mil anuais, com base no cálculo de R$ 55,47 por hectare de vegetação nativa excedente. O primeiro edital garante pagamentos referentes aos anos de 2025 e 2026.