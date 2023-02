MS promove turismo em eventos na Europa para atrair público internacional

Bonito poderá receber evento / Chico Ribeiro

Os queridinhos destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, como Pantanal e Bonito/Serra da Bodoquena, começam o ano nas principais prateleiras do mercado internacional. A ação promocional é uma parceria da FundturMS (Fundação de Turismo de MS) com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

De 1º a 5 de março de 2023, o turismo de Mato Grosso do Sul estará na BTL 2023 – Bolsa de Turismo de Lisboa, em Lisboa, capital de Portugal. E de 7 a 9 de março, será a vez da ITB Berlin, na capital da Alemanha.

Mercado europeu

Segundo o Anuário Estatístico de Turismo de 2021 – Ano base 2020, do Ministério do Turismo, a Alemanha foi o 7º maior emissor de turistas internacionais para o Brasil e Portugal o 10º.

Conforme o Observatório do Turismo e Eventos de Bonito-MS, em 2022 a Alemanha foi o 3º maior emissor de turistas internacionais para o Mato Grosso do Sul. Portugal foi o 11º e empatou com outros países europeus.

E de acordo com o Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul (Anuário 2020 – ano base 2019), Bonito é o destino preferido dos turistas europeus com 33,3%, seguido de Campo Grande (30,9%) e Miranda (10,5%).