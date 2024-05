Mulher com mandado de prisão é detida em Bonito após tentativa de fuga

Divulgação

Uma mulher foi presa na tarde de terça-feira (21), com armas falsas e munições, em Bonito. Ela tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.



Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Bonito, foram alertados sobre a presença de uma mulher com mandado de prisão pendente no Bairro Bom Viver. Agindo com prontidão, as autoridades iniciaram uma operação para localizá-la.



Durante patrulhamento na região indicada, os policiais avistaram a suspeita em frente da sua residência. Ao notar a aproximação da viatura, ela tentou escapar e se refugiou dentro de casa. Durante a sua fuga, a mulher jogou uma sacola plástica em seu quintal.



Em uma busca minuciosa, foram encontrados dentro da sacola três pistolas falsas, além de 08 cápsulas de munição calibre 38, sendo uma delas intacta e as demais deflagradas. Além disso, foram apreendidos 03 aparelhos celulares.



Após consulta nos registros policiais, foi confirmado que a mulher era alvo de um mandado de prisão relacionado ao tráfico de drogas.



Diante disso, a detenção foi efetuada de imediato. Os simulacros, munições e celulares apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.