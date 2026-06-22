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Tristeza

Mulher de 30 anos morre após acidente entre bicicleta elétrica e ônibus escolar em Bonito

Passageira não resistiu aos graves ferimentos; restaurantes onde ela trabalhava decretaram luto de três dias

Anibal Placêncio

Publicado em 22/06/2026 às 09:26

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Gilsa Suelen Siqueira Aveiro tinha 30 anos e morreu horas após o acidente / Reprodução redes sociais

Fim de semana foi de luto em Bonito após a confirmação da morte de Gilsa Suelen Siqueira Aveiro, de 30 anos, vítima de um grave acidente registrado na região central do município. Ela estava na garupa de uma bicicleta elétrica quando o veículo acabou sendo atingido por um ônibus escolar, neste domingo (21).

A confirmação da morte foi divulgada nas redes sociais do Bacuri Cozinha Regional e do Angico Bistrô, locais onde Gilsa atuava profissionalmente. Em nota, os dois restaurantes manifestaram solidariedade aos familiares e amigos, destacando o carinho e a convivência que mantinham com a colaboradora.

Em razão da perda, as empresas anunciaram luto oficial de três dias e pediram que a comunidade se una em pensamentos e orações neste momento de dor.

A ocorrência foi no cruzamento das ruas Vinte e Nove de Maio e Olívio Flores. Conforme registrado pelas autoridades, o coletivo realizava uma conversão à direita quando houve a colisão com a bicicleta elétrica ocupada por duas pessoas.

A força da batida lançou os ocupantes ao chão. Gilsa sofreu lesões severas, incluindo fraturas expostas na região pélvica e nos membros inferiores. Equipes de socorro prestaram atendimento emergencial e encaminharam a vítima em estado crítico para uma unidade de saúde, porém, ela não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos e morreu horas depois.

Já o homem de 33 anos que conduzia a bicicleta apresentou fratura na perna esquerda e permanece sob acompanhamento médico.

Ao prestar esclarecimentos, o motorista do transporte escolar informou que não percebeu a aproximação da bicicleta durante a manobra. Segundo ele, a situação só foi notada após o impacto. O condutor permaneceu no local, acionou o atendimento de emergência e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

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