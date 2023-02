Mulher com filho no colo é agredida em Bonito

Equipe da Guarda foi acionada / Divulgação

A guarda municipal foi acionada para averiguar um possível caso de violência doméstica, na rua Filinto Muller, vila Maruca, em Bonito, na noite de ontem (5).

Os envolvidos foram encontrados do lado de fora da residência discutindo. A vítima, de 27 anos, relatou aos guarda que havia sido agredida pelo companheiro, de 31 anos.

Ela relatou que o suspeito chegou transtornado em casa e fumando, ela pediu para ele não fumar na residência.

Neste momento, segundo ela, o suspeito abriu a geladeira e quebrou as gavetas jogando todas as garrafas de água na cama.

A vítima estava com seu bebê no colo e tentou impedir, mas o agressor a empurrou e puxou seu cabelo a derrubando no chão com o bebê.

Ela ainda foi agredida com socos e ele apertou o pé em sua barriga. Ainda segundo o relato da vítima, para se defender das agressões, ela pegou uma faca de cozinha e riscou a orelha do suspeito e correu para fora da residência.

Diante da situação, a equipe encaminhou os envolvidos para a delegacia de polícia civil onde foram tomadas as providências cabíveis. O caso foi registrado como lesão corporal