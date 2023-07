Mulher invade casa da ex-sogra e faz um furdunço atrás do ex-namorado em Bonito

Caso foi registrado na Delegacia / Google Street View

Mulher de 37 anos invadiu a casa da ex-sogra na madrugada de domingo, dia 30, e promoveu um furdunço quebrando vidros de janelas e tentando arrombar portas atrás do ex-namorado. O caso ocorreu no bairro Marambaia em Bonito.

Segundo o boletim de ocorrência, era por volta das 5h quando a ex-sogra de 46 anos acionou a Polícia Militar informando que a ex-namorado de seu filho estava bêbada e tentando invadir a sua casa. A mulher pulou o muro da residência e estava tentando arrombar a porta.

A PM foi ao local e encontrou a suspeita na varanda dos fundos da residência da frente do terreno, onde mora o rapaz, que não estava no local. A ex-sogra mora nos fundos e acordou com os latidos do cachorro. Ao verificar o que estava acontecendo, ela reconheceu a mulher e observou que ela estava quebrando os vidros da janela do quarto na tentativa de entrar na casa.

A mulher estava muito alterada, e teve de ser algemada e levada até a Delegacia de Polícia. Ela admitiu que pulou o muro.

A ex-sogra não quis representar criminalmente contra a suspeita.