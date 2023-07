Mulheres nos espaços de poder é tema de encontro na Feira Literária de Bonito

A 7ª edição da Feira Literária de Bonito contou com programação de escutas qualificadas / Bel Manvailer/ Setescc

A 7ª edição da Feira Literária de Bonito contou com programação de escutas qualificadas, tendo como tema “Mulheridades: Mulheres nos espaços de poder ressignificando a cultura”.

Com o objetivo de promover cultura, literatura, arte e empreendedorismo para as mulheres, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, vinculada à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), realizou um espaço diálogos na FLIB 2023 (Feira Literária de Bonito) com a participação de gestoras municipais de políticas públicas para as mulheres e diversas lideranças femininas.

No primeiro encontro, foi discutido o tema “Mulheres nos Espaços de Poder”, com a presença de mulheres negras, brancas, indígenas e quilombolas, onde cada uma pôde compartilhar um pouco de sua história e das dificuldades no mercado de trabalho e acesso à cultura. A outra temática abordada foi “Mulheres na Cultura”, com a participação de mulheres escritoras, artesãs e estudiosas da cultura e do turismo local.

Segundo a Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Cristiane Sant’Anna, o momento foi importante para compreender as necessidades de cada mulher. “Com o objetivo de atender melhor as mulheres nesse aspecto, a Subsecretaria tem estabelecido parcerias com o Ministério das Mulheres para criar uma rede de apoio à cultura, garantindo o acesso delas à literatura, música, artesanato e outras expressões culturais”, explicou.Com o enfoque na conexão entre Literatura e Natureza, a FLIB concentrou-se na reflexão sobre a importância de construir a narrativa da experiência humana, tanto para o presente quanto para as gerações futuras.

A Defensora Pública de Miranda, Dra. Maria Clara, explicou que a cultura é uma forma de empoderar e fortalecer as mulheres. “O formato realizado na praça de Bonito permitiu acesso a todas as pessoas, e a presença das mulheres foi importante, pois é isso que nos fortalece. A cultura, em todas as suas manifestações, nos faz sentir mais fortes e integradas à sociedade.”

Entre os dias 5 e 9 de julho de 2023, ocorreu a realização da Feira Literária de Bonito, que teve como objetivo estabelecer um ambiente exclusivamente dedicado à literatura. Durante o evento, foram desenvolvidas atividades em parceria com as escolas municipais de Bonito e região.