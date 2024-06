Município e Estado firmam convênio para obras do Rio Formoso

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues assinou na última semana convênio com o Governo do Estado para a pavimentação e drenagem do bairro Portal do Rio Formoso. O investimento foi confirmado pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo Filho no valor de R$ 7.735.050,55 milhões.

Em maio o prefeito já havia assinado convênios para as obras nos bairros Cohab, Vila América, Vila Jaraguá e parte da Marambaia, que somados ultrapassam R$ 8,4 milhões e fazem parte do pacotão de obras, anunciado pelo governador Eduardo Riedel em março de 2024, no qual Bonito será beneficiado com quase R$ 68 milhões, sendo R$ 48 milhões para obras do rodoanel e quase R$ 20 milhões para pavimentação e drenagem de sete bairros.

Conforme convênios, serão destinados R$ 2.332.272,15 para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Vila Jaraguá; R$ 1.669.786,02 para a Marambaia III; R$ 1.115.464,44 para a Cohab e R$ 3.375.450,31 para o restante da Vila América.

Veja no mapa os trechos que serão pavimentados:

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito