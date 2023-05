Na véspera do Dia das Mães, filho quebra tudo e agride mãe com tapas na cara em Bonito

Google Street View

Homem de 20 anos agrediu a própria mãe de 42 anos na noite desse sábado, dia 13, na residência localizada no bairro Marambia, em Bonito. O homem quebrou móveis da casa e passou a bater na mãe com tapas no rosto.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h ao chegar na casa, o agressor estava com uma corda em volta do pescoço e dizendo que iria cometer suicídio.

A equipe arrombou a porta do quarto e encontrou o rapaz pendurado se debatendo. Nesse momento houve o salvamento do rapaz pela equipe que cortou a corda e fez os primeiros socorros. O Corpo de Bombeiros Militar encaminhou o rapaz ao Hospital Darci João Bigaton, onde foi medicado e permaneceu por algumas horas.

Quebra-quebra e agressão

O jovem retornou para a residência onde mora com a mãe e mais uma vez promoveu confusão. Ele passou a bater nas pessoas que estavam no local e quebrar todos os móveis da casa.

O suspeito agrediu a mãe com tapas no rosto e a derrubou no chão. Além disso, agrediu o marido dela. A PM foi acionada mais uma vez e prendeu o rapaz.

Desesperada, a mãe informou que seu filho é usuário de drogas e essa é a sexta vez que tenta se suicidar e fica agressivo com todos na casa.

Véspera do Dia das Mães

A mãe foi agredida na véspera do Dia das Mães e informou que esta tentando a internação compulsória de seu filho, pois teme pela integridade física dele e também dos familiares que residem na mesma casa. Porém, ela não quis solicitar medidas protetivas.

A mãe explicou que não deseja que seu filho fique na rua, mas gostaria de solicitar as autoridades auxilio nessa internação. A vítima ainda informa ainda que seu filho é dependente químico e é perigoso quando esta sobre o efeito de drogas.

O caso foi registrado na 1º Delegacia de Polícia Civil de Bonito.