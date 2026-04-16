O Cartório Eleitoral de Bonito comunica alteração para as Eleições 2026

O Cartório Eleitoral de Bonito comunica aos eleitores uma importante alteração para as Eleições 2026: o prédio da Prefeitura Municipal não será mais utilizado como local de votação.

As seções eleitorais que anteriormente funcionavam no local foram remanejadas para novos endereços. As seções 6 e 7 passam a funcionar na Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, enquanto as seções 27 e 28 foram transferidas para a Funlec – Escola Honorato Jacques.

Eleitores que desejarem alterar o local de votação têm até o dia 6 de maio para realizar a solicitação.

O Cartório Eleitoral também informa que, a partir do dia 27 de abril, o atendimento será em horário ampliado, das 8h às 18h. Além disso, haverá plantões de atendimento nos dias 18 e 25 de abril, e nos dias 1º, 2 e 3 de maio, com funcionamento das 8h às 13h.

Entre os serviços oferecidos estão alistamento eleitoral, transferência de município, revisão de dados cadastrais e regularização de inscrição eleitoral.

Para mais informações, os eleitores podem entrar em contato pelo WhatsApp (67) 99878-9373 ou procurar diretamente o Cartório Eleitoral, localizado na Rua Olívio Jaques, 849.

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