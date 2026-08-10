Obras de recapeamento em Bonito terão investimento de R$ 5,8 milhões

Trabalhos têm como foco trechos que apresentam desgaste e problemas na estrutura do pavimento; entre as áreas que devem receber as intervenções estão os bairros Jardim Andrea e BNH
Iniciativa integra os investimentos previstos para a melhoria da infraestrutura urbana de Bonito / Divulgação
Mais de R$ 5,8 milhões serão destinados à recuperação do pavimento de ruas de Bonito. As obras foram autorizadas no início deste mês pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, e devem contemplar diferentes regiões do município.
O investimento previsto é de R$ 5.841.756,39, conforme a Ordem de Início de Serviço do Contrato nº 103/2026. Entre as áreas que devem receber as intervenções estão os bairros Jardim Andrea e BNH, além de outras vias da cidade.
Os trabalhos têm como foco trechos que apresentam desgaste e problemas na estrutura do pavimento. A expectativa é de que a recuperação melhore as condições de circulação e ofereça mais segurança para motoristas, motociclistas e pedestres.
A execução ficará a cargo da empresa contratada, pelo regime de empreitada por preço unitário. O prazo estabelecido para a conclusão dos serviços é de 360 dias.
Com a autorização, a empresa responsável pode iniciar a mobilização de equipes, máquinas e materiais necessários para a execução das obras previstas no projeto.
A iniciativa integra os investimentos previstos para a melhoria da infraestrutura urbana de Bonito, um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul.
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