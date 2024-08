Olodum e Sandra Sá levam multidão em palco de Bonito

Divulgação

A banda que já tocou com Michael Jackson e realizou shows por todo mundo fez uma apresentação brasileiríssima, muito animada e inesquecível em Bonito – município sul-mato-grossense de 23 mil habitantes. Não faltaram batucadas contagiantes, carisma e alegria. E para coroar a penúltima noite do Festival de Inverno, neste sábado (24), o Olodum recebeu a não menos vibrante Sandra Sá.



O repertório amplo do Olodum invadiu a madrugada, com músicas autorais como “Alegria geral” e “Nossa Gente (Avisa lá)”, clássicos da MPB como “Cotidiano”, de Chico Buarque; “Gostava tanto de você”, imortalizada por Tim Maia; “Sina”, de Djavan; e “Nos bailes da Vida”, de Milton Nascimento, além de “Vem meu Amor” e “Prefixo de Verão”. Já a participação de Sandra Sá, ao lado do Olodum, teve “Demônio Colorido”, que é uma parceria com Maria Gadú, o sucesso autoral “Olhos Coloridos” e “Sozinho”, de Peninha.



Olodum

Nenhum dos 16 integrantes do Olodum que participaram da apresentação tinha pisado os pés antes no principal destino de ecoturismo do Brasil. “Era um sonho vir aqui porque eu vejo só vídeos, postagens sobre Bonito. A gente chegou aqui no frio, mas queríamos dar um mergulho naquele rio lá junto com as piraputangas que encantam o mundo inteiro e a gente, como um bom brasileiro, gostaria também. Esperamos voltar para poder dar aquele mergulho como os turistas do mundo inteiro que vêm aqui”, disse Lazinho, um dos integrantes do Olodum.



Ele também elogiou a realização do Festival de Inverno de Bonito. “Acho que o Brasil está no caminho certo. Nós tocamos nos grandes festivais do mundo e no Brasil faltava ter grandes festivais. Tinha um, dois, né? Hoje, graças a Deus, Bonito tem festival. Na Bahia tem um festival de inverno de Vitória da Conquista. Então, esses festivais dão oportunidade a artistas que não são conhecidos pelos brasileiros. Brasileiro tem oportunidade de ter grandes festivais, ainda mais com o governo ou empresas patrocinando para que as pessoas tenham oportunidade de ter grandes eventos no Brasil. Afinal de contas, nós somos um dos maiores consumidores de música do mundo”.



Lucas Di Fiori, do Olodum, defendeu a democratização do acesso à cultura promovida pelo Festival de Inverno de Bonito. “A população precisa ter acesso à educação, cultura e lazer. Isso fortalece, traz receita para o Estado, a gente sabe disso, e eu estava elogiando o pessoal da direção do festival. Não é só música. É música, teatro, gastronomia, então envolve realmente todo o contexto do que a cidade oferece e faz com que essas pessoas que não têm essa oportunidade, nem essa possibilidade de poder viajar e de conhecer essas bandas mais próximas, poder curtir e curtir de graça”.



Michael Jackson

O grupo de música afro-brasileira nasceu como um bloco carnavalesco em Salvador em 1979 e conquistou o mundo, tendo se apresentado em diversos países. Mas um dos momentos mais marcantes da banda aconteceu no Brasil: a participação, em 1996, do clipe “They Don’t Care About Us”, do Rei do Pop, no Pelourinho, em Salvador. Na ocasião, Michael Jackson também gravou no Rio de Janeiro.

Marta Cel e Negabi

Antes de Olodum e Sandra Sá subirem ao palco, foi a vez de outras duas mulheres pretas, Marta Cel e Negabi, encantarem o público. Não faltaram samba, MPB e muita música brasileira com influências africanas. Marta Cel cantou “Sambalê” e “Breveia”, entre tantas lindas canções; enquanto Negabi seguiu com “Vai tristeza”, “Pra que chorar”, de Vinícius de Moraes, e “Água de chuva no Mar”. E elas cantaram juntas músicas como “Ponto de Nanã / Sou de Nanã”, de Mariene de Castro.



Público

O show fez a alegria de muita gente como a procuradora municipal de Campo Grande, Cláudia Melo, que chegou cedo e encontrou um lugar bem na frente do Palco Lua para prestigiar o show de Olodum e Sandra Sá.



“Já é a segunda vez que eu estou vindo ao festival. Eu vim há muitos anos quando foi Caetano Veloso, porque a gente vê muito sertanejo. Então no Festival de Bonito vem muito MPB, isso pra gente é muito legal! Quando vem uma oportunidade assim de MPB, música diferente, nós aproveitamos. Ontem foi o Zé Ramalho, hoje a Sandra Sá. É novidade pra gente”, contou.



Cláudia Melo gostou tanto do Festival de Inverno que sugeriu a criação de eventos como esse em outras estações do ano. “A estrutura é muito boa aqui. Atrai o público, a música é boa. Hoje a gente foi a um restaurante e estava lotado, tinha pessoas na fila aguardando. Então, isso movimenta a cidade, traz progresso. Ficamos muito contentes de ver a cidade crescendo, evoluindo. Se Deus quiser, daqui há quatro anos estou me mudando para Bonito. E uma sugestão que a gente daria também é de fazer um novo festival, Festival de Primavera ou de Outono”.