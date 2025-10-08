Acessibilidade

08 de Outubro de 2025 • 10:37

Águas turvas

Operação do MPMS cumpre mandados em Campo Grande, Terenos e Bonito

Ação envolve Gecoc e 1ª Promotoria de Justiça de Bonito, com apoio do Gaeco, em meio a investigação sobre corrupção em contratos de mais de R$ 4 milhões

Da redação

Publicado em 08/10/2025 às 10:20

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de investigação do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), em apoio à 1ª Promotoria de Justiça de Bonito, deflagrou na manhã de hoje, 7 de outubro de 2025, a “Operação Águas Turvas”, tendo como objetivo o cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, nos Municípios de Campo Grande, Bonito, Terenos e Curitiba (PR). A operação conta com o apoio operacional do Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

O cumprimento dos mandados decorre de decisão judicial proferida no bojo de procedimento que apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos correlatos.

A investigação constatou a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, licitações de obras e serviços de engenharia no Município de Bonito, desde 2021. São inúmeras licitações fraudadas mediante simulação de concorrência e previsão de exigências específicas estipuladas para direcionar o objeto do certame às empresas pertencentes ao grupo criminoso.

O papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida ao constante recebimento de vantagens indevidas. O valor dos contratos apurados até o momento atinge o valor de R$ 4.397.966,86.

“Águas Turvas”, termo que dá nome à operação, faz alusão a algo que perdeu a transparência ou limpidez, e contrasta com a imagem do Município de Bonito, reconhecido por suas belezas naturais e águas cristalinas, que, contudo, vêm sendo maculada pela atuação ilícita dos investigados.

